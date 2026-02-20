Kış Eğitimine Hazır Özel Harekât Polisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kış Eğitimine Hazır Özel Harekât Polisi

20.02.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da özel harekât polisleri, zorlu kış şartlarında arama kurtarma eğitimi aldı.

Terörle mücadele başta olmak üzere, birçok alanda başarıyla görev yapan özel harekat polisleri, Erzurum'da dondurucu soğuk ve yoğun kar altında aldıkları eğitimlerle çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma görevlerine hazır hale geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) Daire Başkanlığı tarafından, Erzurum'da 2 bin 421 metre yükseklikte kış kampı düzenlendi. PÖH ekipleri, kar ve tipinin sıklıkla etkili olduğu Konaklı Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi gösterdiği bölgede sıkı eğitimden geçirildi.

Profesyonel eğitmenlerin koordinasyonunda 15 gün süren eğitimlerde, kar ve tipi altında PÖH ekiplerinin operasyon kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

Dağdaki 3 günlerini iglo ev ve mağaralarda geçiren polisler, kayak yapmayı ve çetin kış şartlarında doğada kalmayı öğrendi.

Arama ve kurtarmada donanımlı personel yetiştiriliyor

Teleferikte mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik senaryoların da uygulandığı eğitimde, arama ve kurtarmada her koşulda doğru ve güvenli müdahale edebilecek donanımlı personel yetiştirilmesi amaçlandı.

Eğitimde görevli bir özel harekat polisi, AA muhabirine, personelin her türlü şartta gözünü kırmadan çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Başkanlık olarak kış şartlarında doğada arama kurtarma kursunda personeli eğittiklerini belirten özel harekat polisi, "Personelimize kış şartlarında doğada oluşabilecek farklı senaryolara hem teknik ekipman kullanarak hem de ekipman bulunmadığında doğanın imkanlarını değerlendirerek arama kurtarma faaliyetlerini yürütme becerisi kazandırıyoruz." dedi.

Eğitim programının; arama kurtarma bölgesine güvenli intikal planlaması, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi, çığ riski olan anların tespiti, bu bölgelerden intikal ve çığ altında kalan kazazedeye hızlı ve güvenli şekilde ulaşma yöntemleri ile kazazedeye ilk yardım ve onu sağlık kuruluşuna intikal ettirme aşamalarından oluştuğunu anlatan özel harekat polisi, şunları kaydetti:

"Zorlu hava koşullarında iglo, kar mağarası ve tilki kovuğu gibi barınakların yapılması ile ayrıca teleferikte mahsur kalanların kurtarılması eğitimimiz de var. Hedefimiz her koşulda doğru ve güvenli müdahale edecek donanımlı personel yetiştirmektir."

Kaynak: AA

Güvenlik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kış Eğitimine Hazır Özel Harekât Polisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Sepp Piontek’i kaybettik Sepp Piontek'i kaybettik
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Selin Şekerci’den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:32
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
11:26
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 12:09:31. #7.11#
SON DAKİKA: Kış Eğitimine Hazır Özel Harekât Polisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.