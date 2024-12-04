Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

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Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 1 Aralık'tan itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Çarşamba Fen Lisesi Kavşağı'nda toplu taşıma araçları, okul servisleri ve ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Uygulamayı ihlal edenlere 4 bin 569 lira para cezası uygulandığını bildirildi.