Kış Şartlarında Yaban Hayvanlarına Yemleme Çalışması

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MANİSA'da 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda kış şartları nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yılkı atları, kızıl geyikler ve diğer yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı, kar örtüsü ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını düzenli olarak yemleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, yılkı atı, kızıl geyik, kurt, tilki, tavşan, domuz, sansar gibi yaban hayvanlarının çok sık bulunduğu Spil Dağı Milli Parkı'nın çeşitli bölgelerine 300 kilo ot-yonca ve 200 kilogram buğday ekmek bıraktı.

Spil Dağı Milli Park Müdür Yardımcısı Kemal Ekşi, "Olumsuz kış şartlarının yoğun seyrettiği dönemlerde, bilhassa ot ile beslenen yaban hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilmeleri için doğaya yem bırakılması çok önemli. Bu nedenle Spil Dağı Milli Parkında zorlu geçen kış şartlarında yaban hayvanları için yemleme yapıyoruz. Burada bitki örtüsü tamamen karla kaplandığı için yem bulamayan, yiyecek bulamayan hayvanlar için yemlemeleri gerçekleştiriyoruz. Böylece yaban hayatının sürekliliği ve sürdürülebilirliği için çalışmalarımız devam etmekte" dedi.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA,