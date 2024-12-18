Kış Uykusuna Yatmayan Ayılar Bahçeye İndi

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RİZE'nin Hemşin ilçesinde kış uykusuna yatmayan ayıların bahçedeki kovanlara ulaşmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, birçok köy beyaz örtüyle kaplandı. Hemşin ilçesinde kış uykusuna yatmayıp, yiyecek arayışına geçen ayılar da köy merkezine indi. Yaltkaya köyünde Mehmet Mataracı'nın evinin yakınına gelip, bahçesindeki kovanlara ulaşmaya çalışan ayılar, çitle çevrili alana giremedi. Ayıların evin yakınlarında gezinmesi ile kovanların bulunduğu bahçeye girmeye çalıştığı anlar, güvenli kamerasına yansıdı.

HABER: Abdullah UZUN - KAMERA: HEMŞİN(Rize),