Kış Uykusuna Yatmayan Ayılar Kamerada

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Kış uykusuna yatmayan ayılar güpegündüz arıcıların güvenlik kamerasına yakalandı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde kış uykusuna yatmayarak gezinen 2 ayı, arıcıların kurduğu güvenlik kamerasına yakalandı.

İlçeye bağlı Çataldere köyünde arılarının bulunduğu kovanlar için güvenlik kamerası kuran bir şahsın kamerasına 2 ayının gezintisi yakalandı. Bölgede yiyecek aradığı görülen ayıların arayışları güpegündüz güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.