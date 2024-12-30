Kış Uykusuna Yatmayan Ayılar Kamerada

Kış uykusuna yatmayan ayılar güpegündüz arıcıların güvenlik kamerasına yakalandı
RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde kış uykusuna yatmayarak gezinen 2 ayı, arıcıların kurduğu güvenlik kamerasına yakalandı.
İlçeye bağlı Çataldere köyünde arılarının bulunduğu kovanlar için güvenlik kamerası kuran bir şahsın kamerasına 2 ayının gezintisi yakalandı. Bölgede yiyecek aradığı görülen ayıların arayışları güpegündüz güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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