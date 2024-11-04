Kısa Film Yarışması Başladı

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İstanbul merkezli yapım şirketi WOW Studios'un bu yıl ilkini düzenlediği ve sinemada yeni yetenekleri ve özgün fikirleri desteklemek amacını taşıyan "Adım Adım Kısa Film Yolculuğu" yarışması için başvurular başladı.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışma, ilk yılında "Zor Anlarda Nasıl Parlarız?" temalı kısa film senaryolarına açık olacak. Projeye, 18 yaş üstü tüm yönetmen ve senaristler, 20 sayfayı geçmeyen kısa film senaryolarıyla başvurabilecek.

Başvuruların 31 Ocak 2025'te sona ereceği proje kapsamında finale kalan 15 senaryo, ana jüri tarafından değerlendirilecek ve seçilen 7 proje, WOW Studios yapımcılığında hayata geçirilecek.

Işık ve kamera kiralama şirketlerinden ORION'un teknik desteğiyle çekilecek filmler, Aralık 2025'te derleme bir eser içerisinde antoloji olarak GAİN'de seyirciyle buluşacak.

Adım Adım Kısa Film Yolculuğu, özgün anlatılar ve karakterler aracılığıyla, girişim, cesaret ve umut dolu hikayeleriyle izleyicileri etkileyecek ve dönüştürecek hikayeleri ve yaratıcı yazarları keşfetmeyi hedefliyor.

Başvurular için detaylara WOW Studios'un web sitesinden ve Instagram sayfasından ulaşılabilir.