Kışın Hayvanat Bahçesi Bakımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kışın Hayvanat Bahçesi Bakımı

15.02.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kaplumbağa ve mongozlar, kışın özel beslenme programıyla korunuyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Afrika kaplumbağaları ve çizgili kuyruksürenler (mongoz), soğuk kış aylarında özel bakım ve beslenme programıyla korunuyor.

Osmangazi ilçesinde 206 bin 600 metrekare alana kurulu hayvanat bahçesinde 11 gölet, yaklaşık 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi bulunuyor.

Tesis, 138 türden 1076 hayvana ev sahipliği yapıyor ve yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor.

Doğal yaşam alanı Afrika olan kaplumbağa ve mongozlar, soğuk hava koşullarında iç mekanlarda barındırılarak özel beslenme programına alınıyor.

Hayvanat bahçesinde 9'u yetişkin olmak üzere toplam 15 kaplumbağa ve 9 yetişkin mongoz bulunuyor.

Afrika kaplumbağalarının bakıcısı Ergün Kula, AA muhabirine, kış aylarında hayvanların beslenmesine ayrı önem verdiklerini söyledi.

Kaplumbağaların sebze, meyve ve yonca takviyesiyle beslendiğini belirten Kula, şunları kaydetti:

"Toplam 15 kaplumbağamız var. 9'u yetişkin, 6'sı yavru. Kavun, karpuz, elma, marul ve havuç gibi besinlerle dengeli bir öğün hazırlıyoruz. Sıcak iklim hayvanları oldukları için kışın dışarı çıkarmıyoruz. Bakımlarını genellikle kapalı alanlarda yapıyoruz, yalnızca güneşli günlerde kontrollü olarak dış mekana çıkarıyoruz."

"Ek besin takviyesi veriyoruz"

Ziraat mühendisi Berkay Durmaz da mongozların etçil memeliler olduğunu ve doğada uzun süre hareket halinde kaldıklarını belirtti.

Hayvanların doğal davranışlarını sürdürebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Durmaz, şöyle konuştu:

"Doğada yılan, fare, solucan ve böceklerle besleniyorlar. Biz de kırmızı et, morio kurdu ve ek besin takviyesi veriyoruz ayrıca doğal ortamlarındaki avlanma davranışını desteklemek için düzenek hazırlıyoruz. İçine morio kurtları yerleştirdiğimiz kutuları ağaçlara asıyoruz. Kutunun içine çam kozalakları koyarak kurtların düşmesini zorlaştırıyoruz. Yaklaşık bir saat süren bu etkinlik hayvanların enerji harcamasını ve doğal içgüdülerini kullanmasını sağlıyor."

Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Yerel Haberler, Kaplumbağa, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kışın Hayvanat Bahçesi Bakımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:49
Bahar havası kısa sürecek Tarih verildi, sağanak geliyor
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor
10:23
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı 11 kişi öldü, 10 yaralı var
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
10:00
Uyuşturucu etkisindeki şahıs bıçakla dehşet saçtı: 4’ü polis 6 kişi yaralandı
Uyuşturucu etkisindeki şahıs bıçakla dehşet saçtı: 4'ü polis 6 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 11:38:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kışın Hayvanat Bahçesi Bakımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.