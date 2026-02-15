Kışın Hayvanat Bahçesi Bakımı

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Afrika kaplumbağaları ve çizgili kuyruksürenler (mongoz), soğuk kış aylarında özel bakım ve beslenme programıyla korunuyor.

Osmangazi ilçesinde 206 bin 600 metrekare alana kurulu hayvanat bahçesinde 11 gölet, yaklaşık 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi bulunuyor.

Tesis, 138 türden 1076 hayvana ev sahipliği yapıyor ve yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor.

Doğal yaşam alanı Afrika olan kaplumbağa ve mongozlar, soğuk hava koşullarında iç mekanlarda barındırılarak özel beslenme programına alınıyor.

Hayvanat bahçesinde 9'u yetişkin olmak üzere toplam 15 kaplumbağa ve 9 yetişkin mongoz bulunuyor.

Afrika kaplumbağalarının bakıcısı Ergün Kula, AA muhabirine, kış aylarında hayvanların beslenmesine ayrı önem verdiklerini söyledi.

Kaplumbağaların sebze, meyve ve yonca takviyesiyle beslendiğini belirten Kula, şunları kaydetti:

"Toplam 15 kaplumbağamız var. 9'u yetişkin, 6'sı yavru. Kavun, karpuz, elma, marul ve havuç gibi besinlerle dengeli bir öğün hazırlıyoruz. Sıcak iklim hayvanları oldukları için kışın dışarı çıkarmıyoruz. Bakımlarını genellikle kapalı alanlarda yapıyoruz, yalnızca güneşli günlerde kontrollü olarak dış mekana çıkarıyoruz."

"Ek besin takviyesi veriyoruz"

Ziraat mühendisi Berkay Durmaz da mongozların etçil memeliler olduğunu ve doğada uzun süre hareket halinde kaldıklarını belirtti.

Hayvanların doğal davranışlarını sürdürebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Durmaz, şöyle konuştu:

"Doğada yılan, fare, solucan ve böceklerle besleniyorlar. Biz de kırmızı et, morio kurdu ve ek besin takviyesi veriyoruz ayrıca doğal ortamlarındaki avlanma davranışını desteklemek için düzenek hazırlıyoruz. İçine morio kurtları yerleştirdiğimiz kutuları ağaçlara asıyoruz. Kutunun içine çam kozalakları koyarak kurtların düşmesini zorlaştırıyoruz. Yaklaşık bir saat süren bu etkinlik hayvanların enerji harcamasını ve doğal içgüdülerini kullanmasını sağlıyor."