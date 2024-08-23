Kışlık için hazırlanan Kale biberi ipe dizilmeye başlandı - Son Dakika
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Kışlık için hazırlanan Kale biberi ipe dizilmeye başlandı

Kışlık için hazırlanan Kale biberi ipe dizilmeye başlandı

Türkiye'nin coğrafi işaret belgesine sahip üç biberinden biri olan Kale biberi, kışlık için kurutulmaya başlandı. Hasat edilen biberler, kadınlar tarafından tek tek ipe dizilip kurutuluyor. Üreticiler yılda 30 ton Kale biberini kurutarak satıyor ve yurt dışı pazarına açılmayı hedefliyor.

23.08.2024 12:17
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Türkiye'nin coğrafi işaret belgesine sahip üç biberinden biri olan Kale biberi, kışlık için kurutulmaya başlandı.

Kendine has aroması ve tadıyla rağbet gören Kale biberi, hasat sonrası kışlık için de hazırlanıyor. Temmuzdan itibaren hasat edilmeye başlanan biber, yaş ve kuru olarak da satışa sunuluyor. Hasat edilen biberler, kadınlar tarafından tek tek ipe dizilip kurutuluyor.

Kurutulan Kale biberi, özellikle Türkiye'nin farklı kentlerindeki lokantalar tarafından alıcı buluyor.

Üreticilerden Murat Soyluer, yılda 30 ton Kale biberini kurutarak sattığını dile getirdi.

Hedeflerinin yurt dışı olduğunu anlatan Soyluer, "Yaklaşık 15 yıldır biber işiyle uğraşıyoruz. Bu biber sadece Kale yöresinde yetişiyor. Kurutma işlemini de doğal olarak gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Mesude Ülgül ise son yıllarda yapılan tanıtım çalışmalarıyla Kale biberinin daha da bilinir hale geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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