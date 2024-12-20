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Kışta Sulama Endişesi

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Karaman'da çiftçiler kış aylarında yeraltı kuyularından sulama yaparak kuraklık kaygısını artırıyor.

20.12.2024 10:47
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Çiftçilerin kış mevsiminde arazilerini sulaması korkutuyor

KARAMAN - Karaman'da çiftçilerin kış mevsiminde yeraltı kuyularından ektikleri mahsullerini sulamaya başlaması endişelendiriyor.

Yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl 2 baraj ve 2 göledin tamamen kuruduğu Karaman'da, susuzluk artıyor. Ovada yağışların istenilen seviyede olmaması üzerine arazilerine kışlık ekimler yapan çiftçiler mahsulün çıkmaması üzerine yeraltı kuyularından tarlalarını sulamaya başladı.

Arazilerde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, "Kış mevsiminde olduğumuz bugünlerde çiftçilerin şimdiden arazilerini sulamaya başlaması bizi ve haliyle herkesi korkutuyor" dedi. Kış mevsimi olan aralık ayı olmasına rağmen beklenen yağışların düşmediğini söyleyen Bayram, "Ovaya şuana kadar istenilen yağışlar düşmedi. Bu da haliyle bizleri ve herkesi korkutuyor. İklim değişikliğinden dolayı yaşanan kuraklık aralık ayında da devam ediyor. Ürünlerin topraktan çıkması için yağmur ve kar yağışının olması lazım. Ama maalesef Karaman genelinde düzenli bir yağış olmadı. Bugünlerde sulama imkanı olan çiftçiler ise kışlık ekimlerini suluyor. Kış mevsiminde çiftçilerin yağmurlama çalıştırmasını ürpertici olarak görüyoruz. Artık suya ihtiyaç duymayacağımız kış mevsiminde bile üreticiler mahsullerini sulamak zorunda kalıyor. Derinden hissedilen kuraklık tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman'da da maalesef üreticiye hem maliyet hem de ürünlerin düzgün çıkmamasına yol açıyor" diye konuştu.

Kışta Sulama Endişesi
Kaynak: İHA

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