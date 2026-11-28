Çorum'un Kargı ilçesindeki Cumhuriyet İlkokuluna 3 bin kitaptan oluşan kütüphane kuruldu.

Türkiye'nin farklı illerinden gönüllü öğretmenlerin katkılarıyla yürütülen Kitap Kumbaram Projesi kapsamında açılan kütüphane, törenle hizmete açıldı.

Kitap Kumbaram Projesi'nin kurucusu ve Manisa Şehitler-Ali Rıza Çevik Ortaokulu Türkçe öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, kütüphanenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 24'üncü kütüphaneyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin aynı zamanda eTwinning Projesi olarak yürütüldüğünü, ulusal ve Avrupa düzeyinde kalite etiketleriyle ödüllendirildiğini belirten Gürakan, Kitap Kumbaram Projesi'nin değerler eğitimi sunan ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu kaydetti.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker de Cumhuriyet İlkokulunun proje kapsamında seçilmesinin isabetli olduğunu vurgulayarak, yeni yapılan okulun kütüphane ihtiyacının projeyle karşılandığını ifade etti.

Peker, projenin yürütücüsü Gönül Kovan Gürakan'a teşekkür etti.