Kıvırcık Ali, 14. Yılında Kartal'da Anıldı - Son Dakika
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Kıvırcık Ali, 14. Yılında Kartal'da Anıldı

Kıvırcık Ali, 14. Yılında Kartal\'da Anıldı

Kartal Belediyesi, Türk halk müziğinin efsane ismi Kıvırcık Ali'nin vefatının 14'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma konserine ev sahipliği yaptı. Birçok sanatçının sahne aldığı gecede, Kıvırcık Ali'nin sevilen eserleri seslendirildi.

14.01.2025 11:28  Güncelleme: 11:30
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Kıvırcık Ali'nin vefatının 14'üncü yılında anma konserine ev sahipliği yaptı. Gecede merhum sanatçının dostları türkülerini Kıvırcık Ali için söyledi.

Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde merhum sanatçı Kıvırcık Ali onuruna düzenlenen geceye, Belediye Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Dr. Dilek Kars'ın yanı sıra Kartal Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda türküsever katıldı.

Anma konserinin gerçekleştiği salon ve dev ekrana kurulan fuaye alanı, Kıvırcık Ali'yi seven yüzlerce insan tarafından dolduruldu. Yoğun ilgiden her iki salonun da dolmasıyla, Kartal Belediyesi Nikah Salonu'na kurulan ekran sayesinde müzikseverler programı canlı olarak takip edebildi.

Gecede merhum sanatçının dostları Ali Altay, Ayhan Yağız, Demali Çelik, Eda Alakuş, Eren Özütemiz, Fidan Gül, Grup Turnalar, Gülcihan Koç, Hüseyin Cengiz, Hüseyin Uğurlu, İntizar, Latif Doğan, Mertcan Saban, Onur Türe, Ozan Uğurlu, Özcan Türe, Özden Irmak, Sevda Gül, Soner Ergül ve Şükür Cömert sahne aldı. Sevilen sanatçılar, birbiri ardına Kıvırcık Ali'nin sevilen eserlerini seslendirdi.

Gecenin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Dr. Dilek Kars, Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz'e çiçek takdim etti. Eren Özütemiz de her yıl olduğu gibi bu yıl da Kıvırcık Ali için anma gecesi düzenlenmesine katkıda bulunan Kartal Belediyesi'ne teşekkür ederek, her iki başkan yardımcısına çiçek buketi takdim etti.

Takdim sırasında küçük bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kıvırcık Ali'yi anma gecelerinin ilk anma gecesinden başlayarak geleneksel hale geldiğini, 25'inci anma gecesinin de 50'nci anma gecesinin de Kartal'da yapılacağını belirterek, türkü dostları var olduğu sürece Kıvırcık Ali'yi anmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kıvırcık Ali, 14. Yılında Kartal'da Anıldı - Son Dakika

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