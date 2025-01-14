Kıvırcık Ali Anma Konseri Kartal'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Kıvırcık Ali Anma Konseri Kartal'da Gerçekleşti

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Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi Kıvırcık Ali'nin vefatının 14'üncü yılı dolayısıyla Kartal Belediyesi tarafından anma konseri düzenlendi. Konserde Kıvırcık Ali'nin eserleri sanatçı dostları tarafından seslendirildi.

14.01.2025 16:23  Güncelleme: 16:28
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(İSTANBUL) Kartal Belediyesi, Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi Kıvırcık Ali'nin vefatının 14'üncü yılında dolayısıyla bir anma konseri gerçekleştirdi. Sanatçının oğlu Ali Özütemiz'in de katıldığı gecede sanatçı dostları, birbiri ardına Kıvırcık Ali'nin eserlerini seslendirdi.

Kartal Belediyesi, Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi Kıvırcık Ali'nin vefatının 14'üncü yılında dolayısıyla bir anma konseri gerçekleştirdi. Türk Halk Müziği sanatçılarının sahne aldığı etkinliğe Kıvırcık Ali'nin dostları ve sevenleri katıldı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşen geceye, Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz ile Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Dilek Kars'ın yanı sıra; Kartal Belediyesi Meclisi üyeleri ve çok sayıda türkü sever vatandaş katıldı.

Konser, konser salonunun dışında, fuaye alanına kurulan dev ekrandan da canlı verildi. Her iki alanın da dolması üzerine konser Kartal Belediyesi Nikah Salonu'na kurulan ekrandan da canlı verildi.

Sanatçı dostları, türkülerini Kıvırcık Ali için söyledi

Gecede, merhum sanatçının dostları; Ali Altay, Ayhan Yağız, Demali Çelik, Eda Alakuş, Eren Özütemiz, Fidan Gül, Grup Turnalar, Gülcihan Koç, Hüseyin Cengiz, Hüseyin Uğurlu, İntizar, Latif Doğan, Mertcan Saban, Onur Türe, Ozan Uğurlu, Özcan Türe, Özden Irmak, Sevda Gül, Soner Ergül ve Şükür Cömert sahne aldı. Sanatçılar, birbiri ardına Kıvırcık Ali'nin eserlerini seslendirdi.

"25. yıl anmasını da 50. yıl anmasını da yapacağız"

Gecenin sonunda bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar; Kıvırcık Ali'yi anma gecelerinin geleneksel hale geldiğini, 25. anma gecesinin de 50. anma gecesinin de Kartal'da yapılacağını belirterek Kıvırcık Ali'yi anma devam edeceklerini söyledi.

Kıvırcık Ali kimdir?

Ali Özütemiz ya da bilinen adıyla Kıvırcık Ali (d. 11 Ekim 1968, Tokat - ö. 11 Ocak 2011, İstanbul), Aşık Ali adlı halk ozanının oğludur. Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde doğdu. 1983 yılında İstanbul'a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu. Konfeksiyon atölyesinde çalışırken, bir yandan da solfej dersleri aldı ve düğünlerde saz çaldı.1992 yılında Aşık Nuri Yücel'in "Hapishane Ranzaları 2" isimli albümüne bağlamasıyla katılarak ilk profesyonel stüdyo çalışmasına başladı. 1995'te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar'ı kurdu ve "Türkülerden Türkülere Yol Eyledik" ve "Türküler Kimliğimiz" adlı iki albüm çıkarttılar. 1999'da ilk solo albümü "Gül Tükendi Ben Tükendim"i çıkardı. Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, bestelerini birçok sanatçı seslendirdi. "Kıvırcık Ali" olarak bilinen sanatçı, 11 Ocak 2011'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kıvırcık Ali Anma Konseri Kartal\'da Gerçekleşti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kıvırcık Ali Anma Konseri Kartal'da Gerçekleşti - Son Dakika

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