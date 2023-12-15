 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kıyı Ege ve Muğla-Antalya çevresinde sağanak ve fırtına bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kıyı Ege ve Muğla-Antalya çevresinde sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege ve Muğla-Antalya çevresinde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta'da kuvvetli yağışlar ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Kıyı Ege ve Muğla-Antalya çevresinde sağanak ve fırtına bekleniyor
15.12.2023 - 12:41,  Güncelleme: 12:52
Abone Ol

Kıyı Ege ile Muğla ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Marmara'nın kuzey ve batısıyla İzmir'in kuzey kıyılarında fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ile akşam saatleri arasında İzmir çevreleri ile Aydın ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların da Muğla kıyıları, Antalya il merkezi ve doğu ilçeleriyle Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden Marmara'nın kuzey ve batısıyla İzmir'in kuzey kıyılarında kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yaşanacak meteorolojik gelişmeler nedeniyle sel ve su baskınlarıyla ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Antalya, Fırtına, Marmara, Ege, Ulaşım, Hava Durumu, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıyı Ege ve Muğla-Antalya çevresinde sağanak ve fırtına bekleniyor - Son Dakika


12:54
İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:50
Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48
Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52
Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım

Son Dakika
12:54 İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48 Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52 Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 13:13:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kıyı Ege ve Muğla-Antalya çevresinde sağanak ve fırtına bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement