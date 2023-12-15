Kıyı Ege ve Muğla-Antalya çevresinde sağanak ve fırtına bekleniyor

Kıyı Ege ile Muğla ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Marmara'nın kuzey ve batısıyla İzmir'in kuzey kıyılarında fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ile akşam saatleri arasında İzmir çevreleri ile Aydın ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların da Muğla kıyıları, Antalya il merkezi ve doğu ilçeleriyle Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden Marmara'nın kuzey ve batısıyla İzmir'in kuzey kıyılarında kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yaşanacak meteorolojik gelişmeler nedeniyle sel ve su baskınlarıyla ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.