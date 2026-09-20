Kıyı Emniyeti, makine arızasıyla sürüklenen teknedeki 4 kişiyi Fethiye\'de kurtardı

Kıyı Emniyeti, makine arızasıyla sürüklenen teknedeki 4 kişiyi Fethiye'de kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye açıklarında Rodos Adası önlerinde makine arızasıyla sürüklenen 14 metrelik teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan tekne, KEGM-15 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek Fethiye Limanı'nda emniyete alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu 14 metre uzunluğundaki teknenin makine arızası nedeniyle ilçe açıklarındaki Rodos Adası önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
KEGM-15 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne ise Fethiye Limanı'nda emniyete alındı.
Kaynak: AA
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