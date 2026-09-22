Kıyı Emniyeti, makine arızasıyla sürüklenen tekneyi 5 kişiyle Poyrazköy'de kurtardı

Kıyı Emniyeti, makine arızasıyla sürüklenen tekneyi 5 kişiyle Poyrazköy'de kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz'da makine arızası nedeniyle Riva açıklarında sürüklenen 10 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını bildirdi. İçinde 5 kişi bulunan tekne, Bayrak-1 botuyla yedeklenerek Poyrazköy Limanı'nda emniyete alındı.
Beykoz'da, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan tekne kurtarılarak, Poyrazköy Limanı'nda emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, içinde 5 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle Riva açıklarında sürüklendi.
Tekne, Bayrak-1 botuyla yedeklenerek Poyrazköy Limanı'nda emniyete alındı.
Kaynak: AA
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