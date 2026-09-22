Kıyı Emniyeti, Sarıyer Kısırkaya önlerinde 3 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı

Kıyı Emniyeti, Sarıyer Kısırkaya önlerinde 3 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer Kısırkaya önlerinde makine arızası yüzünden sürüklenen 8 metrelik teknenin kurtarıldığını bildirdi. İçinde 3 kişi bulunan tekne, Tahlisiye-1 botuyla yedeklenerek Rumeli Feneri Limanı'nda emniyete alındı.
Sarıyer'de, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan tekne kurtarılarak, Rumeli Feneri Limanı'nda emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle Sarıyer Kısırkaya önlerinde sürüklendi.
Tekne, Tahlisiye-1 botuyla yedeklenerek Rumeli Feneri Limanı'nda emniyete alındı.
Kaynak: AA
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