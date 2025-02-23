ATV'ye bağlı kızaklarla kayak keyfi yaptılar
KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde bazı vatandaşlar karın keyfini ATV'nin arkasına bağlanan kızakla kayarak çıkardılar.
Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. İlçeye bağlı Karlı Köyünde Abdullah Kamçıcı isimli şahıs ATV'nin arkasına bağladığı kızaklarla gençlere kayak keyfi yaşattı.
Gençlerin araca bağlı kızaklardan düştüğü anlar renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kızaklı ATV Eğlencesi Karabük'te - Son Dakika
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