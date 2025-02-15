Kızaksız Kayak Keyfi: Muş\'ta Çocuklar Yaratıcılığını Konuşturdu

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MUŞ'ta parkta buluşan çocuklar, kızakları olmadığı için annelerinin börek pişirdiği tepsi, leğen ve poşetle kaydı.

Kara kışın hüküm sürdüğü Muş'ta çocuklar, kar çilesini eğlenceye dönüştürdü. Son yağışlarla kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği kentte, çocuklar kayak keyfi yaşadı. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Göletli Park'ta buluşan çok sayıda çocuk, kızakları olmadığı için evden getirdikleri, annelerinin börek pişirdiği tepsi, leğen, poşetlerle kaydı. Park içindeki tepeye çıkarak kayak yapan çocuklar, gün boyu doyasıya eğlendi.

Göletli Park'ta kayan Mesut Okan (11), "Kızağım olmadığı için evden tepsiyi alıp geldim. Kar çok güzel. Hep birlikte kayıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,