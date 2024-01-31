Kızartma yağının tekrar kullanımı sağlığa zararlı olabilir

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, sebze ve patates kızartması yağının israf olmaması düşüncesiyle biriktirilip, birkaç kez kullanılmasının, insanlarda kalp damar rahatsızlıklarına, ilerleyen yıllarda da kanser gibi ölümcül hastalıklara neden olabileceğini söyledi. Sıvı yağın patates kızartmasında en fazla 3 defa kullanılması gerektiğini söyleyen Manavoğlu, Kabak, patlıcan gibi sebze kızartmasında en fazla 2 kez kullanılabilir dedi.
Ali Manavoğlu, sofralarda tüketilen patates kızartmasında kullanılan yağın tasarruf amacıyla tekrardan kullanımının, mutfakta sıklıkla yapılan yanlışlardan biri olduğunu söyledi. Patates, kabak, patlıcan gibi sebzelerin kızartmasında kullanılan yağın israf olmaması amacıyla kavanozda biriktirildiğini anlatan Manavoğlu, bu yağın başka yemek ya da kızartmada kullanılmasının insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.
'MİDE BULANTISI, İSHAL YAPABİLİR'
Sıvı yağın kızartma sonrası çok sayıda kullanımının zararlarından bahseden Manavoğlu, şunları söyledi
Kızartma herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Kabak, patlıcan, biber, patates kızartması öğünlerde sıklıkla yer alıyor. Evlerde kızartma için bitkisel, karışık kızartma yağı gibi sıvı yağ kullanılıyor. Bazı tüketiciler tek sefer kullanıp, sonraki kızartmada kullanmıyor. Bazı tüketiciler de kızartma yağını ocaktan alıp, kavanozda bekletip, tekrar tekrar kullanıyor. Yağın tekrardan kullanımının sağlığa olumsuz etkileri de var. Kalp damar hastalıklarına neden olabilir. Mide bulantısı, ishal olabilir. Yağın birden fazla kızartmada kullanılması bir süre sonra kanser riskine yol açabilir.
'BALIK KIZARTILDIYSA TEKRAR AYNI YAĞ KULLANILMAMALI'
Sıvı yağın patates kızartmasında en fazla 3 defa kullanılması gerektiğini söyleyen Manavoğlu, Kabak, patlıcan gibi sebze kızartmasında en fazla 2 kez kullanılabilir. Çünkü renginde olumsuzluk, acılaşma olur. İkinci kızartma da kısa sürede yapılmalı. Balık kızartması yapıldıysa; tekrar kullanmamamız gerekiyor. Un eklenerek yapılan kızartma yağı 1 defa kullanılmalı. Yağın fazla sayıda tekrardan kullanılması acılaşmasıyla lezzet anlamda olumsuzluk verir diye konuştu.
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Son Dakika › Güncel › Kızartma yağının tekrar kullanımı sağlığa zararlı olabilir - Son Dakika
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