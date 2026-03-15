Kızılay'dan 81 İlde 81 Aşevi Projesi - Son Dakika
Kızılay'dan 81 İlde 81 Aşevi Projesi

Kızılay\'dan 81 İlde 81 Aşevi Projesi
15.03.2026 12:16
Türk Kızılay, yıl sonuna kadar 22 yeni aşevi açmayı planlıyor, toplamda 81 ilde hizmet hedefliyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "81 İlde 81 Aşevi" projesi kapsamında yıl sonuna kadar 22 aşevi daha açmayı hedeflediklerini belirtti.

Yılmaz, AA muhabirine, aşevi sayısının artırılması için Türk Kızılay şube başkanlıklarıyla projeler geliştirdiklerini söyledi.

"81 İlde 81 Aşevi" projesini, ramazan ayı çalışmalarıyla birleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:"

"Bir başına olanların 'yanı başındayız' dedik. Bunu evinde tek başına yaşayan yaşlılarımız, engellilerimiz, evde yemek pişirecek gücü olmayan vatandaşlarımız için söylüyoruz. Ramazan döneminde elbette ki iftarlarla bu şenlik artıyor, herkese ulaşıyoruz ama ramazan bittikten sonra bu aşevleri hizmetini yılın 365 günü devam ettiriyor."

Yılmaz, gönüllülerle vatandaşların "gönlüne dokunmaya" devam ettiklerini anlattı.

"2026'da 22 aşevini açmanın planını yaptık"

Başlatılan proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede Türkiye genelinde 46 aşevini hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"2026'da 22 aşevini açmanın planını yaptık. Öncesinde 46 aşeviyle başladık, bu sayıya bu sene 22 aşevi eklenmiş olacak. Bu aşevlerinin birçoğu sıfırdan bina şeklinde yapılıyor. Bağışını, yerini bulduğumuz ve ihalesini yaptığımız, inşaatı başlayan aşevleri sene sonuna doğru arka arkaya açılıyor olacak. Biz aslında 2 senenin sonunda 81 ilde en azından her ilde bir tane, bazı illerde ise elbette birden fazla aşevini açmayı hedefliyoruz. Örneğin İstanbul'da minimum 10 tane aşevimizin olması lazım."

"Bağışçılarımız emanetlerini büyüklerimize ulaştırabiliyor olacaklar"

Yılmaz, aşevi çalışmalarının bağışçıların da desteğiyle doğru şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Türk milletinin yardımsever olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bize ne kadar fazla bağış gelirse biz o kadar daha fazla yük ve sorumluluk alıyoruz, koşturuyoruz ama hiç yorulmuyoruz. Aslında daha fazla insana ulaştıkça bizim enerjimiz artıyor. Burada gönüllüler, Kızılay ailesi olarak biz yine bir 'iyilik köprüsü' olmaya talibiz. Büyüklerimizin ellerini öpmeye, kapılarını çalmaya talibiz. Bağışçılarımız da bizler aracılığıyla emanetlerini büyüklerimize ulaştırabiliyor olacaklar."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan 81 İlde 81 Aşevi Projesi - Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
12:10
Arda’nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı Golü yiyen kaleci...
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
