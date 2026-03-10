Kızılay'dan İftarlık İkram

Türk Kızılay'ı Seydişehir Şube Başkanlığı ve Seydişehir Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iftar saatinde yolda olanlar için iftarlık ikramında bulunuyor.

Seydişehir Antalya Yolu Marangozlar Kavşağı'nda gerçekleştirilen dağıtım, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatıyor.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren sahada olan Türk Kızılay'ı Seydişehir Şube Başkanlığı, iftar vaktinde trafikte olan ve evine yetişemeyen vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Türk Kızılay'ı Seydişehir Şube Başkanı Mehmet Karyağdı, "Ramazanın paylaşma ve dayanışma iklimini yaşatarak yolda olan vatandaşların yanında olmak bizim için bir sorumluluk değil, gönül meselesidir. İftar saatleri, yalnızca bir oruç açma anı değil, paylaşmanın ve birlikte olmanın güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.