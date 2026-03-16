Kızılay\'dan Ramazan Lokma İkramı

Türk Kızılay Edirne Şubesince lokma ikramında bulunuldu.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı dolayısıyla yapılan lokma ikramlarına Hasan Sezai, Taşlık, Dar-ül Hadis, Karaağaç Eski camileri, Sultan II. Bayezid Külliyesi ve Tayakadın köyü ile devam edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, ramazan ayının manevi atmosferini lokma ikramıyla taçlandırdıklarını belirtti.

Her akşam farklı bir noktada Edirnelilerle buluşarak, paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşadıklarını ifade eden Baytar, ?Edirne'nin her köşesinde gönüllere dokunmaya devam edeceklerini kaydetti.

TDV'nin ramazan yardımları sürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Edirne Şubesinin ramazan yardımları sürüyor.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Müftülüğü iş birliğiyle yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında hayırseverlerin bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yardımların ramazan bayramına kadar dağıtılmaya devam edeceği belirtildi.

57. Alay korteji Keşan'da karşılandı

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler, Keşan'a ulaştı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz öncülüğündeki grup, Keşan Cennet Bahçesi önünde DOÇEK Başkanı Hakan Eşme ve ekibi tarafından karşılandı.

Keşan'da dinlenen grup, ardından Çanakkale yürüyüşüne devam etti.

Koyun dördüz doğurdu

Enez Hasköy'de üretici Ulaş Sunar'a ait koyun bir batında dört kuzu yavruladı.

Sunar, tek yavru beklediği koyununun dört yavru vermesiyle şaşırdığını söyledi.

Merinos cinsi koyunların genelde ikiz yavruladığını belirten Sunar, "Biz bir beklerken Allah 4 tane verdi." dedi.