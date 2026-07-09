Türk Kızılay Kadirli Şubesi gönüllüleri, sıcak havada yol yapım çalışması gerçekleştiren işçi ve sürücülere limonata ile su dağıttı.
Kadirli-Adana kara yolunda çalışma yapan işçileri ziyaret eden gönüllüler, onlara ve yoldan geçen sürücülere ikramda bulundu.
Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Yakup Kocabaş, gazetecilere, havanın sıcak olmasından dolayı su ve limonata dağıtarak, vatandaşların serinlemesine yardımcı olduklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kızılay'dan Sıcak Havada Soğuk İkram - Son Dakika
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