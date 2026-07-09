Kızılay'dan Sıcak Havada Soğuk İkram - Son Dakika
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Kızılay'dan Sıcak Havada Soğuk İkram

09.07.2026 16:46
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Kadirli Kızılay gönüllüleri, sıcak havada çalışan işçilere su ve limonata dağıttı.

Türk Kızılay Kadirli Şubesi gönüllüleri, sıcak havada yol yapım çalışması gerçekleştiren işçi ve sürücülere limonata ile su dağıttı.

Kadirli-Adana kara yolunda çalışma yapan işçileri ziyaret eden gönüllüler, onlara ve yoldan geçen sürücülere ikramda bulundu.

Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Yakup Kocabaş, gazetecilere, havanın sıcak olmasından dolayı su ve limonata dağıtarak, vatandaşların serinlemesine yardımcı olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kızılay, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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