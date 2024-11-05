Kızılay'dan Tekkeköy'deki Çocuklara Kış Yardımı - Son Dakika
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Kızılay'dan Tekkeköy'deki Çocuklara Kış Yardımı

Kızılay\'dan Tekkeköy\'deki Çocuklara Kış Yardımı

Türk Kızılay, Tekkeköy'deki ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı yaptı.

05.11.2024 10:49
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Tekkeköy Şubesinde Kızılay Haftası dolayısıyla çocuklara Kızılayın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Daha sonra ihtiyaçlı öğrencilere diğer kışlık kıyafet verildi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Kızılayın nerede olursa olsun her zaman düşkünlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Tekkeköy Belediyesi olarak da yardıma muhtaç büyüklerimizin ve çocuklarımızın yanındayız. Kızılay Haftası'nı kutlarken, Kızılayımızın anlamlı yardımlarından gurur duyuyoruz." dedi.

Türk Kızılay Tekkeköy Şube Başkanı Emine Haliloğlu ise çocukları Kızılayın işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgilendirdiklerini anlatarak, "Aynı zamanda ihtiyaç sahibi çocuklarımıza kışlık kıyafet desteği sağladık. Hafta boyunca gerek okullarda gerek şubemizde Kızılay Haftası etkinliklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızılay'dan Tekkeköy'deki Çocuklara Kış Yardımı - Son Dakika

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