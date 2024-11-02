Kızılay'dan Umut Mesajı - Son Dakika
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Kızılay'dan Umut Mesajı

Kızılay\'dan Umut Mesajı

Edirne İl Başkanı Tekin, Kızılay Haftası'nda Türk Kızılay'ın fedakar çalışmalarını vurguladı.

02.11.2024 13:16
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Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, Türk Kızılay'ın dünyanın her yerindeki mazlumlara el uzattığını belirtti.

Fedakarca çalışan Türk Kızılay'ın umut olmaya devam ettiğini aktaran Tekin, "İhtiyaç sahibi kim olursa olsun, ayrım gözetmeden el uzatan, savaş ve doğal afetlerden olumsuz etkilenen insanların yaralarını saran Türk Kızılay bundan sonra da ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil edeceğine, barışa ve huzura katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşan Belediye Meclisi olağan toplantısı

Keşan Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Özcan başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Özcan, Keşan'ın gelişmesi ve vatandaşların refahı için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

Keşan'da üstyapı çalışmaları sürüyor

Keşan ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Keşan Devlet Hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşlara daha güvenli bir yol sunmak için Evreşe Caddesi'nde asfalt çalışmasına başladı.

Kaliteli asfalt malzemesi kullanılarak sürdürülen çalışmalar sayesinde vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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