Türk Kızılay Beylikdüzü Şubesince, Yakuplu Ortaokulu öğrencileri için iftar programı düzenlendi.
Okulda gerçekleştirilen programa çok sayıda öğrenci katıldı. Program kapsamında öğrencilerden oluşan müzik grubu ilahiler seslendirdi.
Etkinlikte semazen gösterisi de sunuldu.
Programının sonunda, organizasyonun masraflarını üstlenen hayırseverlere hediye takdim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kızılay İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?