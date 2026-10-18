Kızılay Kırklareli toplantısında yardım ve gönüllülük faaliyetleri masaya yatırıldı - Son Dakika
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Kızılay Kırklareli toplantısında yardım ve gönüllülük faaliyetleri masaya yatırıldı

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Kızılay Kırklareli toplantısında yardım ve gönüllülük faaliyetleri masaya yatırıldı
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Kırklareli'de düzenlenen Türk Kızılay İl Koordinasyon Toplantısı'na Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin ve İl Merkezi Başkanı Volkan Göç katıldı. Toplantıda insani yardım ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi, şubeler arası koordinasyonun güçlendirilmesi görüşüldü.

Türk Kızılay Kırklareli İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Türk Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin ile Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç ve şube temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, kent genelinde yürütülen insani yardım ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi, şubeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar görüşüldü.

Çetin, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıktığını belirterek, sahada yürütülen insani yardım faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve şubeler arası dayanışmayı güçlendirmek adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
Sivil ToplumVolkan GöçKırklareliNur ÇetinKızılayGüncelYaşamSon Dakika

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