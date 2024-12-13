Kızılay Ödülü Sahibi Erginoğlu\'na Ziyaret

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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Kızılay Özel Ödülü"nü alan Şeyhmus Erginoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akkoyun Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri kapsamında Kızılay Özel Ödülü'ne layık görülen Şeyhmus Erginoğlu'na ziyarette bulundu.

Mardin'de 30 binin üzerinde ağaç dikimi, çeşme yapımı ve kaynak suların bakım ve temizliği çalışmalarıyla takdir toplayan Erginoğlu'nu evinde ziyaret eden Akkoyun, Erginoğlu'nun iyiliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyerek toplumda örnek bir insan olduğunu söyledi.

Erginoğlu'nun doğaya ve topluma olan katkılarının genç nesillere ilham kaynağı olduğunu kaydeden Akkoyun, Erginoğlu'nu tebrik etti.

Erginoğlu da ziyaret nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirdi.