Kızılay Silopi'de öğrencilere hijyen seti dağıttı, 2 bin 500 öğrenci hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılay Silopi'de öğrencilere hijyen seti dağıttı, 2 bin 500 öğrenci hedefleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılay Silopi\'de öğrencilere hijyen seti dağıttı, 2 bin 500 öğrenci hedefleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Şırnak Şubesi ve Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yürüttükleri proje kapsamında Silopi'deki öğrencilere hijyen seti dağıttı. Kızılay Silopi Temsilcisi Mehmet Adan, 2 bin 500 öğrenciye diş macunu ve diş fırçası ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk Kızılay Şırnak Şubesi ve Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yürüttükleri proje kapsamında öğrencilere hijyen seti dağıttı.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve Türk Kızılay Silopi Temsilcisi Mehmet Adan tarafından Özgen Köyü İlk ve Ortaokulu ziyaret edildi.

Ziyarette öğrencilere Türk Kızılayının faaliyetleri hakkında bilgi verilirken sınıflar ziyaret edilerek diş macunu, diş fırçası ve hijyen seti dağıtıldı.

Etkinlikte okulun 8. sınıf öğrencisi ve Kızılay Kulübü Başkanı Nehir Soysal'a Kızılay gönüllüleri tarafından rozet takıldı.

Adan, proje kapsamında 2 bin 500 öğrenciye diş macunu ve diş fırçası ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA
Milli Eğitim MüdürlüğüKızılaySilopiŞırnakGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti
Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
19:40
Fenerbahçe’den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
19:26
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
19:25
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
18:55
İstanbul yağmura teslim Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
18:39
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
18:39
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sular yollara taştı, trafik felç oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sular yollara taştı, trafik felç oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 19:45:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Kızılay Silopi'de öğrencilere hijyen seti dağıttı, 2 bin 500 öğrenci hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei