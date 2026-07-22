Kızılay, Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kızılay, Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerini Ziyaret Etti

Kızılay, Yaz Kur\'an Kursu Öğrencilerini Ziyaret Etti
22.07.2026 16:42
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Bekir Kurtoğlu, yaz Kur'an kursundaki öğrencilerle bir araya gelip hediyelerle destek verdi.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, ilçede devam eden yaz Kur'an kurslarındaki öğrencilerle bir araya geldi.

Kurtoğlu, devam eden yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Kızılay yöneticileri, çocuklara hediyeler vererek eğitimlerine başarı dileğinde bulundu.

Kurtoğlu, yaz Kur'an kurslarının çocukların milli ve manevi gelişimine önemli katkı sunduğuna işaret ederek, "Yaz Kur'an kurslarımızda eğitim gören evlatlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kurtoğlu, Kızılay'ın sadece afet ve insani yardım faaliyetleriyle değil, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kızılay, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay, Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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