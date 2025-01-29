Kızılcahamam\'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

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ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Hüseyin Kaygı'ya ait evde doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamada, Kaygı yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketinin teknik ekipleri sevk edildi. Hüseyin Kaygı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaygı'nın durumunun iyi olduğu belirlendi. İtfaiye ve doğal gaz teknik ekibinin incelemelerde bulunduğu olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.