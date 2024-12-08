Kızılcahamam'da Sis ve Rüzgar Türbinleri

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Ankara'da sis ve rüzgar türbinlerinin görkemli buluşması

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi, sabahın erken saatlerinde sisle kaplanan rüzgar türbinlerinin mest eden görüntüsüne ev sahipliği yaptı.

Yoğun sis tabakası arasında yükselen türbinler, hareket eden kanatlarıyla dinamik ve sakin bir atmosfer yaratırken, Sis içinden süzülen güneş ışıkları ise manzarayı daha da etkileyici kılarak altın tonlarında bir ışıltı sundu.

Kızılcahamam'a bağlı Hıdırlar yaylasın çevresindeki ormanlık alan, bembeyaz kar örtüsüyle adeta masalsı bir görünüme kavuştu. Sisin içinde süzülen türbinler ile ağaçların üzerine serilen kar, doğanın eşsiz zarafetini gözler önüne sererken görsel bir şölen oluştu.