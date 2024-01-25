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Kızıldeniz'in su altı güzelliği ve balık popülasyonu görüntülendi - Son Dakika
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Kızıldeniz'in su altı güzelliği ve balık popülasyonu görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA) Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, Kızıldeniz'in su altı güzelliğini ve oradaki balık popülasyonunu kayda aldı. Ceylan ve birkaç kişiden oluşan dalış ekibi, Kızıldeniz'de tekneyle dalışın yapılacağı konuma gitti. Dalış turizminde dünyada önde gelen konumlardan biri olan Kızıldeniz'in su altı güzelliği ve buradaki balık varlığı Ceylan tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntüler arasında yunuslardan oluşan bir grubun Kızıldeniz'deki gezintisi dikkati çekti. Mercan resiflerinin etrafında yüzen palyaço balıkları da izlemeye değer görüntüler oluşturdu. AA Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Ceylan'ın kaydettiği canlılar arasında sarı yüzgeçli keçi balığı, tetik balığı, balon balığı, Napolyon balığı ve vatoz da yer aldı.

Kızıldeniz\'in su altı güzelliği ve balık popülasyonu görüntülendi
25.01.2024 - 11:37,
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Anadolu Ajansı (AA) Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, Kızıldeniz'in su altı güzelliğini ve oradaki balık popülasyonunu kayda aldı.

Ceylan ve birkaç kişiden oluşan dalış ekibi, gün doğumunun ardından Kızıldeniz'de tekneyle dalışın yapılacağı konuma gitti.

Dalış turizminde dünyada önde gelen konumlardan biri olan Kızıldeniz'in su altı güzelliği ve buradaki balık varlığı Ceylan tarafından görüntülendi.

Kaydedilen görüntüler arasında yunuslardan oluşan bir grubun Kızıldeniz'deki gezintisi dikkati çekti.

Mercan resiflerinin etrafında yüzen palyaço balıkları da izlemeye değer görüntüler oluşturdu.

AA Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Ceylan'ın kaydettiği canlılar arasında sarı yüzgeçli keçi balığı, tetik balığı, balon balığı, Napolyon balığı ve vatoz da yer aldı.

Kaynak: AA
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