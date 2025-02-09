Kızılgeyik Eliyle Beslendi

KIZILGEYİĞİ ELİYLE BESLEDİ
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan grubun karşısına, bölgede doğaya salınan kızılgeyiklerden biri çıktı. Gruptaki bir kişi kızılgeyiği eliyle besleyip, fotoğraf çekildi. Besleme anları cep telefonuyla görüntülendi.
Ardacan Uzun/KARTEPE (Kocaeli),
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