Kızılhaç başkanlık görevine ABD\'li Kate Forbes seçildi

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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) başkanlık görevine ABD'li Kate Forbes seçildi.
IFRC'nin X hesabından, gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "Genel Kurul, Kate Forbes'i IFRC'nin yeni başkanı olarak seçti. Tebrikler Bayan Başkan." ifadeleri kullanıldı.
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