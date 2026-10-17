Kızılhaç, Sana'da Husilerin serbest bıraktığı 159 kişiye dönüş desteği verdi - Son Dakika
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Kızılhaç, Sana'da Husilerin serbest bıraktığı 159 kişiye dönüş desteği verdi

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Kızılhaç Komitesi, Sana'da Husilerin tek taraflı girişimi ve kendi desteğiyle 159 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi. Komite, serbest kalanların ailelerine bilgi verildiğini, sağlık kontrolünden geçirildiğini ve evlerine güvenli dönüşleri için desteklendiğini açıkladı.

Yemen'deki Husilerin, ülkede devam eden çatışmalarla bağlantılı alıkoyduğu 159 kişiyi, serbest bıraktığı bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada, Sana'daki Husilerin tek taraflı girişimi ve Komitenin desteğiyle 159 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, Komite temsilcilerinin serbest bırakılmadan önce alıkonulan kişilerle bireysel görüşmeler yaptığı, ailelerine yakınlarının serbest bırakılacağı bilgisini verdiği ve evlerine güvenli ve onurlu şekilde dönebilmeleri için destek sağladığı aktarıldı.

Komitenin sağlık ekibinin de serbest bırakılan kişilerin sağlık durumlarını değerlendirdiği, kara yoluyla seyahat edebileceklerini kontrol ettiği ve ek seyahat düzenlemelerine ihtiyaç duyanlara bireysel destek sunduğu kaydedildi.

Serbest bırakma işleminin, Husilere bağlı Ulusal Esirler İşleri Komitesinin girişimiyle gerçekleştirildiği ve 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması kapsamında olmadığı kaydedildi.

Komitenin açıklamasında, serbest bırakılan kişilerin kimliklerinin belirlenmesinde ve sayılarının tespit edilmesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesinin herhangi bir rol oynamadığı dile getirildi.

Açıklamada ayrıca Komitenin, tarafların talebi doğrultusunda Yemen'de çatışmayla bağlantılı nedenlerle alıkonulan kişilerin serbest bırakılması, nakledilmesi veya ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştırmak amacıyla tarafsız arabulucu rolünü sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.

Yemen hükümetinden ise serbest bırakma işlemine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Stockholm Anlaşması

Yemen hükümeti ile Husiler arasında Birleşmiş Milletler himayesinde yürütülen görüşmeler sonucunda 13 Aralık 2018'de İsveç'te imzalanan Stockholm Anlaşması, barış sürecine ilişkin bir anlaşma ve bir dizi mutabakatı kapsıyor.

Kaynak: AA
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