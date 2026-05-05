Kızılırmak Deltası'nda Bahar Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılırmak Deltası'nda Bahar Şöleni

Kızılırmak Deltası\'nda Bahar Şöleni
05.05.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılırmak Deltası, ilkbaharda açan su papatyalarıyla ziyaretçilerine masalsı manzaralar sunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharla birlikte açan su papatyaları, ziyaretçilere masalsı bir atmosfer sunuyor. Suyla kaplı zemindeki ağaçlar ve bembeyaz çiçekler, doğa sesleriyle birleşince adeta bir tablo oluşturuyor.

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında geliyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bölge, ilkbaharla birlikte adeta yeniden doğuyor. Baharın gelmesi ile deltadaki su papatyaları, nilüferler ve düğün çiçekleri açarak ziyaretçilere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.

MASALSI GÖRÜNTÜLER

Deltadaki Galeriç Ormanı da Türkiye'nin nadir subasar ormanı özelliğini taşıyor. Suyla kaplı zeminde yükselen ağaçlar, suyun beyaz ve yeşille kaplı yüzeyi ile birleşince masalsı görüntüler oluşturuyor. Bilinen 365 kuş türünün yaşadığı delta, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Deltadaki biyolojik çeşitlilik, Türkiye'deki diğer sulak alanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri biliniyor.

'DEVASA BİR ALAN'

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan çok büyük bir bölge. 3 ilçeyi kapsıyor. Yüzde 80'i Bafra, yüzde 15'i 19 Mayıs, yüzde 5'i Alaçam ilçesi. 56 bin hektarlık devasa bir alandan bahsediyoruz. 21 bin 700 hektarı sulak alan. Gelen ziyaretçilerimiz burada üstü açık gezi otobüs turlarıyla, yine Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan akülü araçlar ve bisiklet turlarıyla bu eşsiz güzelliği seyredebiliyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası'nda Bahar Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran’dan BAE’ye Saldırı İddialarına Yanıt
İran'dan BAE'ye Saldırı İddialarına Yanıt
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:56:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılırmak Deltası'nda Bahar Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.