Kızılırmak Deltası'nda Kuşlar İçin Yaşam Alanı! - Son Dakika
Kızılırmak Deltası'nda Kuşlar İçin Yaşam Alanı!

Kızılırmak Deltası\'nda Kuşlar İçin Yaşam Alanı!
12.04.2026 13:00
OMÜ, kız kuşlarının üremesi için Kızılırmak Deltası'nda 17 hektarlık alanı restore etti.

"Akdeniz Sulak Alanların Korunması ve Restorasyonu Projesi" kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezince UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yürütülen çalışmada 17 hektarlık alan keskin uçlu sazlardan (Juncus acutus) arındırılarak, kız kuşlarının üremesi için uygun hale getirildi.

Açık araziler, çeltik tarlaları, nemli çayırlar, göl ve ırmak kenarlarındaki balçık alanlarda yaşamayı tercih eden kız kuşları, üreme dönemlerinde küçük oyuklar açarak yumurtalarını bırakıyor.

Yaklaşık 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası'nda 6 bin civarında mandanın otlamasından kuşların üreme alanları da etkilendi.

Su kuşlarının üreme olanaklarını artırmak için OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezince, "Akdeniz Sulak Alanların Korunması ve Restorasyonu Projesi" kapsamında çalışma yürütüldü.

Proje kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı desteği ve Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü ile delta alan yönetiminin katkısıyla Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 17 hektarlık alan, kız kuşları ve diğer su kuşlarının üremesi için keskin uçlu sazlardan temizlendi. Kız kuşlarının yuvaları da çitlerle çevrilerek, mandalarca bozulması engellendi.

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine, deltanın belirli kısımlarında keskin uçlu sazların baskın hale geldiğini söyledi.

Kızılırmak Deltası'nda ıslak çayırların tam kuşların üreme döneminde genellikle su altında kaldığına işaret eden Yavuz, bu nedenle su kuşlarının çeltik tarımı uygulanan alanlarda yuvalamak zorunda kaldıklarını anlattı.

Kızılırmak Deltası'nda kız kuşlarının yaşam alanlarının korunması amacıyla proje hazırladıklarını belirten Yavuz, "Bu kapsamda kız kuşu yuvalarını bulup işaretledik. Çeltik tarımı yapan çiftçiler işaretli yerleri pas geçip yavru çıkana kadar orada işlem yapmadı. Uzun vadede bunun sürdürülebilir olmaması nedeniyle ıslak çayır alanlarımızı genişletmeyi düşündük." ifadesini kullandı.

Sazların bulunduğu alanları ıslak çayır olacak şekilde düzenlediklerini dile getiren Yavuz, "Üreme sonrası dönemde sürdürülebilir otlatmayı da sağlamak amacıyla mandaların girişine izin verecek şekilde burayı düzenledik. Proje sayesinde öncelikli olarak kız kuşlarının, sonrasında diğer kıyı kuşlarının üremesi için uygun yaşam alanı haline getirdik. Kamu kuruluşlarından çok destek gördük. Üniversitemizin de öncelik ettiği bir proje oldu." dedi.

Farklı alanlarda uygulamanın genişletilmesi planlanıyor

Yavuz, 17 hektarlık alanın farklı göçmen kuşlar için de uygun yaşam alanı haline geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hem kıyı kuşlarının üremesini desteklemek hem de sürdürülebilir otlatmayı sağlamak amacıyla böyle alanlara ihtiyacımız var. Deltadaki otlatmayı rotasyonlu otlatma sisteminde oluşturabilirsek herkes kazanır. Doğa kazanır, çiftçiler kazanır, göçmen kuşlar kazanır. Bu şekilde de sürdürülebilir bir gelecek inşa etmiş oluruz. Eğer iyi sonuç alırsak farklı alanlara da uygulamayı genişletmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası'nda Kuşlar İçin Yaşam Alanı! - Son Dakika

