Kızılırmak Deltası'nda Leylek Yavruları Göç İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılırmak Deltası'nda Leylek Yavruları Göç İçin Hazırlanıyor

20.06.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde leylekler, yavrularını büyüterek göç yolculuğuna hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylekler, yavrularını büyüterek göç yolculuğuna hazırlıyor.

Samsun'un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektarlık genişliğe sahip.

Sulak alanları 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ender ya da nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındırması bakımından büyük önem taşıyor.

Kızılırmak Deltası'nda 1000'e yakın leylek yuvası da bulunuyor. Yuvaların yoğun bulunduğu Doğanca Mahallesi'nde leyleklerin kümelendiği alana vatandaşlar, "Leylek Toki" veya "Leylek ormanı" adını veriyor.

Yuvalarda 3-4 yavru bulunabiliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "Leylek ormanı" olarak adlandırılan bir bölgenin bulunduğunu söyledi.

"Leylek ormanı"nın yaklaşık 70 yuvanın aynı alanda görüldüğü özel bir bölge olduğuna işaret eden Yılmaz, "Alanda hakim olan ağaç türü dişbudaktır. Burada bir ağaç üzerinde 3 veya 4 yuva görebilirsiniz. Yuvanın ağırlığı 600 ile 1000 kilogram arasında değişiyor." dedi.

Ak leyleklerin mart ayı başında güneyden kuzeye göç ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Her yıl aynı ya da yakında olan bir yuvaya geldiği için yuvanın kütlesi kademeli olarak artıyor. 'Yuvayı dişi kuş yapar.' derler. Ak leyleklerde ise tam tersi, erkek birey yapıyor. Yuvaya göre dişi leylek eşini seçiyor. Güneyden gelen ak leyleklerimiz burada yuvalarını tadilattan geçirdi, kuluçkaya yattı. 3-4 yavruya kadar yetiştirebiliyorlar." diye konuştu.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin araçlarını Samsun Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz otoparkına park edip gözlem kulelerinden yavruları görebildiklerini anlatan Yılmaz, "Bin leylek olarak geliyorlar, yaklaşık 5 bin leylek olarak ağustos itibarıyla güneye göç edecekler. Mart ile ağustos ayları arasında gelecek ziyaretçilerimiz, bu leyleklerin her dönemini, her aşamasını gözlemleyebiliyor. Burası besin yönünden çok zengin, korunaklı bölge olması sebebiyle ak leylekler burada 4 yavru yetiştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde her yıl daha fazla ak leyleğe ev sahipliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Bafra Ovası, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası'nda Leylek Yavruları Göç İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi
Rıza Çalımbay’ın annesi vefat etti Rıza Çalımbay'ın annesi vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

11:24
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu’ndan ilk görüntü
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
09:40
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkaran soru
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 11:33:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kızılırmak Deltası'nda Leylek Yavruları Göç İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.