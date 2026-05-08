Kızılırmak Nehri'ne Düşen Araç Kurtarıldı
Kızılırmak Nehri'ne Düşen Araç Kurtarıldı

Kızılırmak Nehri\'ne Düşen Araç Kurtarıldı
08.05.2026 15:09
Kırşehir'de kontrolden çıkan araç, nehre düştü; sürücü kurtarılarak dalgıç tarafından araca halat bağlandı.

KIRŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, köprüden Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Sürücü kendi imkanları ile sudan çıktı.

Olay, kent merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki Kesikköprü yol güzergahında meydana geldi. Semih Oduncu'nun kontrolünü yitirdiği 40 ABL 113 plakalı otomobil, köprüden Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla çıkarken, araç ise suya gömüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentte dalgıçlık yaptığı öğrenilen Özkan Yılmaz, suya girip araca halat bağladı. Otomobil, çekiciyle nehirden çıkarıldı.

Dalgıç Özkan Yılmaz, "Arkadaşlar Kesikköprü'ye aracın düştüğünü söylediler. Ben de hemen motorumla geldim. Dalgıç tüpümün havası da bitmiş. İtfaiye ekipleri gelene kadar ben suya dalış yaparak araca halatı bağladım. Aracı sudan çıkardık. Arkadaşlarda sağ çok şükür. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kurtarma, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
