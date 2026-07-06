Kızılırmak'ta Kaybolan 15 Yaşındaki Gülseren'in Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Kızılırmak'ta Kaybolan 15 Yaşındaki Gülseren'in Cesedi Bulundu

Kızılırmak\'ta Kaybolan 15 Yaşındaki Gülseren\'in Cesedi Bulundu
06.07.2026 10:53
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde kaybolan Gülseren Şahin'in cesedi 5 gün sonra bulundu.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan Gülseren Şahin'in (15) 5'inci günde cesedi bulundu.

Olay, 2 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında Gemerek ilçesine bağlı Burhan köyü mevkisinden geçen Kızılırmak Nehri'nde meydana geldi. Aileleriyle birlikte köye mevsimlik işçi olarak geldikleri öğrenilen Gülistan (20), Zerda (13) ve Gülseren Şahin kardeşler çamaşır yıkamak için ırmak kenarına gitti. Burada çamaşır yıkarken 3 kardeş akıntıya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle Gülistan Şahin kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekipleri, kısa süre sonra Zerda Şahin'in de cansız bedenine ulaştı.

CANSIZ BEDENİ 4 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU

Bölgede süren arama çalışmalarında bugün sonuç alındı. Gülseren Şahin'in, kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Horuk Mahallesi mevkisinde suyun içinde cesedi bulundu. Şahin'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Gemerek, Güncel, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak'ta Kaybolan 15 Yaşındaki Gülseren'in Cesedi Bulundu - Son Dakika

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