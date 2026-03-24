Kızılırmak'ta şehitler anıldı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.
Programa, Kaymakam Emrah Özbek, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
