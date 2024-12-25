Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den İstifa Etti - Son Dakika
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Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den İstifa Etti

Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Parti\'den İstifa Etti

DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, partisine yönelik tehditler nedeniyle istifa ettiğini duyurarak görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

25.12.2024 18:16  Güncelleme: 18:17
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(MARDİN) - DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, partisinden istifa ettiğini, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini bildirdi.

Yerel seçimlerde DEM Parti'den Kızıltepe Belediye Başkanı seçilen Zeyni İpek, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Mensubu olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ve ilkeleri için yaklaşık 35 yıl boyunca büyük özveri ve heyecan ile hizmette bulundum. Partimiz nezdinde yapılan ön seçim neticesinde Kızıltepe Belediye Başkanlığına aday gösterilmeye layık görüldüm. Seçim sonuçlarının açıklanması ile beraber de halkımızın takdiri ile belediye başkanı olarak seçilip görev yapmaya başladım. Daha sonrasında ise belediye bünyesinde beraber çalışmaya başladığım bazı kişiler tarafından bazı özel görüntülerin medyada paylaşılacağı tehdidine maruz kaldım.

Şahsım nezdinde belediye yönetimini ele geçirmeyi hedef alan bu kumpas ve komployu ortadan kaldırmak ve bu kişilerle mücadele etmek adına, istemesem de üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden istifa etme mecburiyetim hasıl olmuştur. Bu noktada ben, en büyük iradenin halk iradesi olduğuna inanıyorum. Bu irade ile var oldum, var olmaya devam edeceğim ve görevimi de bu büyük iradenin hizmetinde değerli Kızıltepe halkına bağımsız olarak sunacağımı saygıyla bildiririm."

Kaynak: ANKA

Zeyni İpek, DEM Parti, Kızıltepe, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den İstifa Etti - Son Dakika

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