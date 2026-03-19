Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kızıltepe ilçesinde suç kaydı bulunan ve yasa dışı yollarla temin ettiği silahları satmak amacıyla ikametinde saklayan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda tabanca parçaları ele geçirildi.
Operasyon sonucunda şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de 8 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
