MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yaylım Mahallesi'nde bir ineğin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, vinç yardımıyla ineği mahsur kaldığı yerden çıkartarak sahibine teslim etti.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de İnek Kuyuya Düşüp Kurtarıldı - Son Dakika
