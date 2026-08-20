Kızıltepe'de Kayalık Çökmeye Düştü
Mardin Kızıltepe'de kayalıklardan düşen kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.
Ali Paşa Mahallesi'ndeki kayalıklardan bir kişi dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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