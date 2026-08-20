Mardin'de Kayalıklardan Düşen Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Kayalıklardan Düşen Kişi Yaralandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıyı kurtararak hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, dengesini kaybederek kayalıklardan düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan kişi, sedye ile ambulansa taşındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Kızıltepe, Güncel, Mardin, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Kayalıklardan Düşen Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Şanlıurfa’da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı
Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık

20:46
Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde
Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde
19:44
Uçakta pes dedirten görüntü Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
Uçakta pes dedirten görüntü! Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
19:23
Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu
Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu
19:06
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES’i kullanarak polisi harekete geçirdi
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi
18:58
Canlı skor: Beşiktaş ve Trabzonspor maçları çok hızlı Goller üst üste
Canlı skor: Beşiktaş ve Trabzonspor maçları çok hızlı! Goller üst üste
18:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın ’yastık altı’ Merkez Bankası rezervinden büyük
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 20:58:58. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Kayalıklardan Düşen Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.