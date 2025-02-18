Kızıltepe\'de Küçük Çocuğun Talihsiz Ölümü

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hayvanların su içtiği kovaya düşen Mustafa Dal (3), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Arıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Dal, dengesini kaybederek hayvanların su içtiği kovaya düştü. Ailesinin fark ettiği Mustafa için ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mustafa, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cansız beden otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.