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Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında çıkan yangından etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Bağrıbütün Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle mısır tarlasında yangın çıktı.
Yangında tarlada çalışan S.A. (38) yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'deki Mısır Tarlası Yangınında 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika