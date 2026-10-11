Kızıltepe'de motosiklet sürücüsü Azat Damar toprağa verildi, kaçan sürücü teslim oldu - Son Dakika
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Kızıltepe'de motosiklet sürücüsü Azat Damar toprağa verildi, kaçan sürücü teslim oldu

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Kızıltepe\'de motosiklet sürücüsü Azat Damar toprağa verildi, kaçan sürücü teslim oldu
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Mardin Kızıltepe'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Azat Damar (22) hastanede hayatını kaybedip toprağa verildi. Kaçan otomobil sürücüsü polise teslim olurken, motosikletteki Y.M.D. (14) yaralandı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücü Azat Damar (22), toprağa verildi. Kazanın ardından yaya olarak kaçan otomobil sürücüsü ise polise teslim oldu.

Kaza, Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Azat Damar'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada Azat Damar ile motosikletteki Y.M.D. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Damar, burada kurtarılamadı. Y.M.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Damar'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak ilçeye bağlı kırsal Hacı Hasan Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Damar'ın, Van'ın Saray ilçesinde askerlik yaptıktan sonra 1,5 ay önce terhis olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yaya olarak kaçan otomobil sürücüsü, bir süre sonra polise teslim oldu. Sürücünün işlemleri sürerken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
MotosikletKızıltepe3. SayfaMardinGüncelSon Dakika

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